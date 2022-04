Tassa sui rifiuti: La Strada esige che l’Amministrazione comunale scovi gli evasori totali

“Non vogliamo più vivere seppelliti dai rifiuti!”. E’ l’appello che si alza con forza dal gruppo “La Strada” che, a tal proposito, sottolinea che: “Nella seduta del Consiglio Comunale del 20 aprile La Strada con il suo consigliere Saverio Pazzano ha chiesto espressamente, senza possibilità di altre interpretazioni, che il Comune disponga urgentemente un piano per l’individuazione dei non iscritti a ruolo. Cosa significa? Vuol dire persone che sfuggono a qualunque controllo dal punto di vista del pagamento delle tasse comunali, in particolare della tassa sui rifiuti. Quali sono gli esiti di questi ‘invisibili’? Cumuli di spazzatura in ogni angolo della città, montagne di rifiuti indifferenziati abbandonati ovunque. Inutile fare ragionamenti sulla raccolta e sul conferimento se continueranno ad esserci numeri enormi di evasori totali: continueremo ad essere destinati a vivere nell’immondizia”.



“È una misura forse impopolare, forse è questo – sospettano i componenti de La Strada – il motivo per cui nessuna Amministrazione Comunale ha voluto affrontarla decisamente? Non ci interessa. A noi interessa che possiamo vivere nella pulizia, nell’igiene, nella tutela della Salute Pubblica. Siamo stanchi di vivere nell’immondizia! Finché non si esigerà che gli evasori paghino, e senza che prima vengano individuati, non potremo mai liberarci dalla spazzatura che inonda tutte le strade.

L’Amministrazione Comunale vuole affrontare con assoluta decisione questo problema? Si tratta anche di una questione di giustizia sociale: pagare meno sarà possibile solo se pagheranno tutti.

Da parte del Sindaco Brunetti abbiamo ricevuto nella stessa seduta di Consiglio Comunale un impegno preciso. Brunetti ha infatti affermato che Hermes è già pronta ad individuare questi ‘invisibili’ e che inizierà subito questo lavoro così importante. Saverio Pazzano ha assunto questa dichiarazione come un impegno certo dell’Amministrazione Comunale”. “Con La Strada – garantiscono i suoi membri – vigileremo con insistenza perché questa non sia solo una promessa. Dobbiamo vivere in una città giusta, in una città vivibile, in una città pulita”.