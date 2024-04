Tartaruga caretta caretta uccisa dalle eliche di un’imbarcazione: la preoccupazione di Rogolino (Ambiente Mare Italia)

“Quanto accaduto di recente, presumibilmente nelle acque del mare dello Stretto e più precisamente

tra Villa San Giovanni e Messina, ci addolora – confessa Francesca Rogolino, Delegato Ambiente Mare Italia per Reggio Calabria – e ci fa sentire impotenti.



Pochi giorni fa, infatti, una tartaruga marina della specie caretta è stata trovata agonizzante in

prossimità della spiaggia di Cannitello.

La tartaruga, ferita gravemente alle pinne posteriori, non è sopravvissuta alle gravi mutilazioni

riportate per effetto di uno scontro con le eliche di uno tra i tanti natanti che transitano nell’area

dello Stretto.

“Come Associazione Ambiente Mare Italia delegazione di Reggio Calabria, auspichiamo – confida l’attivista AMI – maggiore attenzione da parte di chi ha responsabilità nel condurre mezzi navali sia per la congiunzione tra le due sponde sia per i mezzi navali che solcano lo Stretto in linea longitudinale.

Prestare maggiore attenzione in superficie può, infatti, significare la salvaguardia di tantissime specie

marine.

Non dimentichiamo che nello Stretto tra Reggio e Messina transitano per migrazione migliaia tra

cetacei, uccelli acquatici e tartarughe.

Cogliamo l’occasione per ricordare che un’altra minaccia per le specie marine è l’inquinamento.

L’accumulo di rifiuti plastici è diventato un problema sempre più grave”. “La plastica – rimarca Francesca Rogolino – non solo inquina l’ambiente marino, ma può anche essere ingerita dagli animali marini, causando danni al loro sistema digestivo e persino la morte. È, quindi, fondamentale ridurre l’uso di plastica monouso e promuovere il riciclaggio per prevenire l’inquinamento marino.

Aver cura del nostro mare e quindi proteggerne la biodiversità, non ci stancheremo mai di ripeterlo,

è importante per la nostra stessa sopravvivenza e il benessere delle future generazioni”.