Tanti giovani si uniscono per far crescere la rete dei Talenti calabresi per la Sanità

“L’unione fa la forza”, recitava un antico proverbio. Lo hanno capito bene i tanti, tantissimi giovani calabresi che, oggi professionisti o studenti in ambito sanitario fuori regione, hanno deciso di aderire con grande entusiasmo alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione. La rete, che in poco più di una settimana dal suo lancio aveva già raccolto oltre duecento adesioni, continua a crescere e a riscuotere autorevoli attestazioni di stima e convinto sostegno da parte di qualificati professionisti del settore sanitario, del mondo accademico e delle istituzioni, che ne riconoscono il valore strategico e la portata innovativa.

“È una grande gioia – afferma Princi – vedere la rete dei talenti crescere e ampliarsi ogni giorno di più. Ma è ancora di più motivo di orgoglio che numerosi giovani abbiano deciso di coinvolgere amici e colleghi, presentando loro il nostro network e lanciando l’invito a partecipare attraverso video e contenuti sui social media. È il segno – evidenzia l’europarlamentare – di un legame profondo con la propria terra, che continua a vivere anche oltre i confini regionali. La Calabria può contare su un patrimonio straordinario di competenze, professionalità e capacità riconosciute a livello nazionale e internazionale. Ovunque operino, portano con sé il valore del merito, il senso del sacrificio e l’orgoglio delle proprie radici, dimostrando che la nostra regione è una terra capace di generare eccellenze che si affermano nei più prestigiosi contesti scientifici, clinici e di ricerca senza mai recidere il filo che le unisce alla comunità di origine”.

L’idea della rete nasce dalle numerose sollecitazioni provenienti da tanti giovani che l’europarlamentare Giusi Princi ha seguito negli anni in cui era dirigente scolastico al liceo e che oggi sono affermati professionisti del sistema sanitario in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda.

L’obiettivo della rete dei Talenti calabresi per la Sanità è censire, per la prima volta, il capitale umano impegnato fuori regione, al fine di creare sinergie tra i professionisti, valorizzarne le esperienze e favorire la circolazione delle competenze e la condivisione delle migliori pratiche.

In un video pubblicato sui canali social dell’europarlamentare, Giovanni Meduri, già brillante studente laureato con il massimo dei voti all’Università Cattolica del Sacro Cuore e oggi specializzando in malattie dell’apparato cardiovascolare all’Ospedale San Raffaele di Milano, rivolge un invito agli operatori della sanità perché aderiscano alla rete: “Sono stato molto contento ed entusiasta – afferma Meduri – alla notizia della creazione, da parte di Princi, della rete dei professionisti sanitari che lavorano al di fuori della regione Calabria, in quanto l’unione, non la dispersione, dei giovani talenti può essere la base per incrementare risorse e opportunità a favore della sanità calabrese. Invito a partecipare qualsiasi altro mio collega che ancora non abbia preso parte all’iniziativa. Ringrazio l’onoevole Princi”, aggiunge.

“Rimango un affezionato studente dell’onorevole Princi, che ancora ricordo come mia preside”, afferma Marco Covani, già ricercatore all’Università di Harvard e oggi cardiologo in Svizzera, in un videomessaggio pubblicato sui social. “Nel momento in cui l’Onorevole ha dato vita al network degli operatori della sanità calabresi in giro per l’Italia e per il mondo – prosegue il dott. Covani – ho pensato fosse un’ottima occasione per tenermi in contatto con altri professionisti e per contribuire, anche se da lontano, allo sviluppo e al progresso della sanità calabrese. Una cosa che auspichiamo tutti noi calabresi, emigrati e non, che rimaniamo affezionati alla nostra terra”.

“Ho aderito alla Rete dei talenti calabresi per la sanità con molto piacere, entusiasmo e voglia di mettermi a disposizione”, evidenzia Antonio Martino, impegnato alla Rice University a Houston, in Texas (Stati Uniti), in ricerche sull’immunologia per le terapie contro il cancro metastatico. “Anch’io, nel mio piccolo – prosegue -, vorrei portare il mio contributo. Sono molto contento di farne parte e partecipare attivamente per la Calabria, per la sanità e per un futuro migliore”.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni è possibile compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).