“Tanta umanità e professionalità all’ospedale di Serra”: la lettera inviata da un paziente agli operatori del Reparto di Medicina

Oltre al mare di critiche rivolte alla Sanità calabrese, vanno segnalati gli esempi positivi che pure si verificano a queste latitudini e che spesso rimangono senza voce. Pertanto, pubblichiamo di seguito la lettera che un paziente dell’ospedale “San Bruno” ha voluto inviare agli operatori sanitari e parasanitari del Reparto di Medicina:

Ho pensato di scrivere queste poche righe per elogiare tutto il personale sanitario e parasanitario dell’ospedale di Serra San Bruno.

Purtroppo si sente spesso parlare di malasanità calabrese e molto raramente si mette in risalto ciò che di buono si verifica. Bisogna, invece, parlarne, dare visibilità a chi fa il proprio dovere, oltre che con professionalità, con dedizione, coscienza, sensibilità, amore e grande senso di umanità.

A tal proposito desidero raccontare l’ottima esperienza da me fatta, durante un breve ricovero (dal 18 al 25 luglio 2023) presso l’ospedale di Serra San Bruno, nel Reparto di Medicina.

A qualche giorno di distanza dal ritorno a casa, mi sembra doveroso rivolgere un sentito e profondo ringraziamento a tutto il personale medico, a partire dalla dottoressa Maria Domenica Schiavello, che mi ha prestato le prime cure, accogliendomi in Pronto soccorso con un rincuorante sorriso; al dottor Leonardo Bertucci, Direttore del Reparto, alla dottoressa Valentina Arcidiacono, al dottor Vittorio Malvaso, nonché al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari tutti.

In controtendenza a quanto ho potuto constatare in altre strutture ospedaliere in cui sono stato ricoverato in passato, nel Reparto di Medicina dell’ospedale di Serra, ho potuto toccare con mano l’umanità, il rispetto e la dolcezza che gli operatori riservano ai pazienti, in particolare a quelli più bisognosi di assistenza.

Infermieri e OSS del reparto sono molto affiatati tra di loro, sempre pronti a correre al letto dei pazienti con il sorriso, di giorno e di notte, alleviando le sofferenze con le terapie, curando scrupolosamente l’igiene della persona e infondendo, con premura, negli ammalati fiducia e speranza, valori indispensabili per la ripresa fisica del paziente. Una bella famiglia quella del Reparto di Medicina dell’ospedale di Serra San Bruno!

Potrei riempire pagine e pagine per elogiare le qualità del personale medico e paramedico: la solerzia, la generosa disponibilità all’ascolto, la lodevole attenzione, la prontezza nell’esaudire le varie richieste di ogni degente. Voglio abbracciare tutti con un immenso Grazie e sentimenti di sincera gratitudine per il sostegno, l’incoraggiamento e l’aiuto che mi sono stati costantemente dispensati e che ho visto elargire a tutti i pazienti del reparto. Posso, comunque affermare che il presidio di Serra San Bruno è veramente un erogatore di

buona sanità e, oggi, non è così scontato trovare operatori sanitari e parasanitari che facciano il proprio lavoro con sensibilità e umanità, quelle qualità che ho avuto modo di palpare nel Reparto di Medicina. Voglio dire ancora grazie, grazie e grazie di cuore.

Lettera firmata