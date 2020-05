Tampone per i dipendenti del Tribunale di Vibo: test sierologici in laboratori privati indicano la negatività

Diversi dipendenti del Tribunale di Vibo Valentia risultati in contatto con il Coronavirus sulla base dei risultati dei test sierologici (in tutto sono 28) a cui sono stati sottoposti dall’Asp hanno provveduto a ripetere il test in laboratori privati. I nuovi risultati sono sorprendenti perché indicano la negatività di queste persone che hanno ripetuto l’operazione.



A questo punto solo il tampone potrà dare certezze sull’eventuale presenza dell’infezione, ma già sorgono i dubbi sull’attendibilità dei test sierologici a cui sono stati inizialmente sottoposti. La stessa comunità scientifica, d’altronde, in considerazione della scarsa quantità di sangue prelevata (una goccia, prelevata attraverso un ago) e della tipologia di valutazione delle bande IgM (attestanti un’infezione in corso) e IgG (indicanti un precedente contatto con il virus), ritiene questo strumento non sempre idoneo a certificare la presenza del virus.