Tallini va all’assalto di Spirlì sulla gestione della pandemia e Forza Italia si dissocia

“È opportuno precisare che, in merito alla Sanità calabrese, il consigliere regionale Domenico Tallini parla a titolo personale e non rispecchia le posizioni di Forza Italia Calabria”. È quanto afferma il coordinatore regionale di Forza Italia Calabria, Giuseppe Mangialavori.

“Forza Italia Calabria – continua – si dissocia dalle affermazioni di Tallini rese alla vigilia del consiglio regionale di oggi, dedicato alla situazione della Sanità calabrese. Si tratta di esternazioni autonome e non condivise dal partito regionale”. “Il partito che rappresento, com’è noto – conclude il coordinatore regionale –, da anni chiede la fine del commissariamento del sistema sanitario ed è pronto a fare tutto il possibile per il ritorno a una gestione ordinaria, dopo un decennio di fallimenti conclamati. È, tuttavia, doveroso stigmatizzare le gratuite accuse ai danni del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, il quale, pur non avendo alcuna responsabilità nella gestione della pandemia di Covid-19 – demandata alla struttura commissariale –, fin dal primo momento ha dimostrato maturità politica anche e soprattutto per aver dato grande supporto al Prefetto Guido Longo, con l’unico intento di contribuire al superamento di questa gravissima emergenza”.