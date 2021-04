Talesa nuovo referente Asp di Vibo. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl: “Importanti capacità per affrontare l’emergenza”

I rappresentanti territoriali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, esprimono le più sincere congratulazioni al dottor Antonio Talesa per il suo nuovo incarico di referente sanitario aziendale dell’Asp di Vibo Valentia. “A lui – spiegano i sindacati – riconosciamo non solo ‘il profilo curriculare e la qualificata esperienza maturata’, ma anche altre importanti capacità che saranno per lui utili ad affrontare con urgenza le problematicità esistenti. Vogliamo, dunque, come sindacati, salutare questa nomina con un sentito augurio di buon lavoro, confidando inoltre in un autentico spirito di collaborazione, ognuno per i propri distinti ruoli, per individuare i nodi su cui lavorare e per migliorare e garantire i livelli di qualità dei servizi sanitari all’intera comunità vibonese”.