Tagliava legna di faggio su area comunale: denunciato

Durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati ambientali, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cetraro hanno denunciato un uomo per furto di materiale legnoso.



L’uomo, originario del luogo, è stato fermato in località “Corcetta” di Cetraro mentre stava sistemando della legna di faggio appena tagliata. Dalle verifiche effettuate si è accertato che il materiale legnoso, circa sette quintali proveniva da un taglio di una pianta su territorio comunale effettuato in località “Lago Persico”. Da accertamenti si è appurato che la pianta è stata tagliata con l’ausilio di una motosega e successivamente sezionata. Durante il controllo sono state trovate nella zona altre piante abbattute e giacenti a terra probabilmente pronte per essere sezionate e portate via. Dopo gli accertamenti di rito si è proceduto alla denuncia dell’uomo e al sequestro del legname.