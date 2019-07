Tagliate le spese per i progetti sociali: Vibo Unica destina al Comune il 5 per mille

“Tra qualche settimana – ricorda Giuseppe Policaro, capogruppo di Vibo Unica e vicepresidente del Consiglio Comunale – il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sul redigendo Piano di riequilibrio finanziario.



Ciò al fine di evitare un secondo dissesto dell’Ente.

Nell’imminente ‘manovra’ l’Amministrazione comunale non potrà far altro che tagliare ulteriormente le spese, già invero ridotte al lumicino, ivi incluse quelle relative al sociale e, quindi, a quei progetti in favore di anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà.

“Ecco perché, Vibo Unica – annuncia l’esponente consiliare – ha deciso di destinare il 5 per mille al Comune di Vibo Valentia: per contribuire a finanziare quei progetti sociali comunali che altrimenti rischierebbero di non poter essere realizzati.

Questa scelta, è bene precisarlo, non si sostituisce a quella della destinazione dell’8 per mille dell’ Irpef allo Stato o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose; è semplicemente una facoltà aggiuntiva e serve ad aiutare il proprio Comune ad essere più vicino ai suoi cittadini più bisognosi e meno fortunati.

Da qui, l’invito a tutti i cittadini vibonesi: ‘Il tuo Comune sei tu. Sostieni la spesa sociale. Sostieni cioè gli interventi della tua Amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto agli occhi anche tu’.

Mettiamo in pratica, insieme, il principio di sussidiarietà orizzontale”.

“Un po’ ciascuno, per alleviare – è l’invito di Policaro – le sofferenze ed il disagio di chi vive ai margini della nostra comunità”.