Tagli alla Sanità vibonese, Comitati e Associazioni contro il nuovo riparto: “Difendiamo i cittadini, avrebbero dovuto farlo i rappresentanti istituzionali”

L’Osservatorio civico “Città Attiva” (rappresentato dalle coordinatrici Daniela Primerano e Francesca Guzzo), insieme al Comitato “San Bruno” (nella persona di Rocco La Rizza), alle Associazioni “Risposta” (nella persona del presidente Celestino Lacroce) ed “Insieme per il Bene Comune” (in persona del presidente Ferdinando Pietropaolo), si sono uniti per opporsi fermamente al DCA n. 92 del 10 maggio 2024, che disciplina il riparto del Fondo sanitario regionale per l’anno 2023 e, contestualmente, prevede l’assegnazione provvisoria allo stesso titolo per l’anno 2024.

“Tale provvedimento, peraltro rimasto immotivato – spiegano i promotori dell’iniziativa – è chiaramente illegittimo e lesivo degli interessi dei cittadini vibonesi, avendo ridotto di 10.259.967,44 euro le risorse previste per l’Asp di Vibo Valentia con il DCA n. 217 del 2023, non avendo considerato i fondi necessari ed adeguati al raggiungimento dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e prevedendo lo stesso taglio per l’anno 2024, così rischiando di orientare in maniera penalizzante per il vibonese anche la futura programmazione sanitaria, con grave pregiudizio del diritto alla salute ed alle cure dei cittadini residenti nella provincia di Vibo Valentia”.

Conseguentemente i gruppi rappresentativi della società civile, hanno deciso di impugnare innanzi al TAR il provvedimento emesso dalla Regione Calabria, con un ricorso sottoscritto dall’avvocato Iconio Massara e notificato nella giornata di ieri, al fine di “chiederne l’annullamento nella parte in cui ha ingiustificatamente effettuato una decurtazione di risorse destinate al territorio vibonese, in palese violazione del diritto ad una adeguata assistenza sanitaria, in contrasto con le norme vigenti in materia e dei diritti sanciti dalla Carta costituzionale”.

“Fa riflettere – rilevano – la circostanza che, pur essendo preposte apposite figure politiche o amministrative, a difendere i diritti di oltre 156.000 persone, si debbano attivare gli stessi cittadini, costretti in tal modo ad agire in prima persona per difendere il diritto alla salute, impiegando proprie risorse professionali ed economiche”.

Ciononostante, i comitati e le associazioni coinvolti, non sono disposti a “rinunciare o piegarsi ad una logica insana e distruttiva, che legittima provvedimenti che, sottraendo risorse alla provincia di Vibo, mortificano un territorio già fortemente penalizzato”. Perciò hanno deciso di “unirsi nella lotta a sostegno del diritto ad una sanità pubblica degna di un Paese civile, così sostituendosi a chi, per ruolo o posizione, avrebbe dovuto porre in essere ogni sforzo al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini del territorio vibonese, offrendo loro la possibilità di accedere alle cure sanitarie al pari delle altre Regioni, nel rispetto della legge e dei diritti umani”.