Taekwondo calabrese protagonista al Gran Galà-Premio Nike, con Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo

Due giovani eccellenze del taekwondo calabrese, Ilaria Nicoletti della società Taekwondo in Fiore di San Giovanni in Fiore e Antonio Vergallo della Zenith Taekwondo di Badolato, hanno ricevuto il Premio Nike nel corso del primo Gran Galà dello sport, svoltosi nella serata dello scorso sabato al Teatro Rendano di Cosenza. Organizzato da Giornalisti d’Azione in collaborazione con il Coni Calabria, l’evento è valso a conferire questo particolare riconoscimento ai migliori atleti regionali delle singole federazioni che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo. Nicoletti e Vergallo sono stati insigniti in quanto medaglie d’oro all’Olympic Dream Cup di Roma 2025. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità sportive e istituzionali, tra cui il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha consegnato i premi ai due atleti calabresi, simbolo del talento e della crescita del movimento regionale del taekwondo.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato Giancarlo Mascaro, presidente del Comitato Fita Calabria – è motivo di grande orgoglio per tutto il taekwondo calabrese. Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo hanno dimostrato che con il lavoro quotidiano, la passione e la volontà si possono raggiungere traguardi importanti, rappresentando al meglio la nostra regione nelle competizioni nazionali e non solo. Il successo di questi due atleti testimonia anche la qualità del lavoro svolto dalle società e dai tecnici calabresi, che stanno crescendo in modo straordinario. La Calabria sportiva – ha concluso Mascaro – è viva, giovane e piena di potenzialità».