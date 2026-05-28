Svegliate Carletto: quattro anni con Versace, poi fa la morale su Cannizzaro

Eh no, Carletto de zio: non è che la leadership personalistica e non scalabile di un partito che conta poco meno di una minchia autorizzi a mettere in quiescenza il cervello per anni, salvo poi fare Alice nel Paese delle Meraviglie quando ogni difesa sarebbe clownesca.

Perché è evidente che, dopo l’intervento di Calenda durante la trasmissione Realpolitik, condotta da Tommaso Labate, si renda necessario dare un paio di informazioni al Franza o Spagna di matrice “azionista”. Andiamo a mare con il centrodestra, ma in montagna ci concediamo una gita turistica, perché di politica nemmeno a parlarne, viste le penose percentuali vantate dalle Alpi a Lampedusa con il centrosinistra. Monumenti all’inutilità, cattedrali del velleitarismo che conducono il suo partitino verso la destinazione consueta: l’irrilevanza.

Però Carletto nostro, che a chiacchiere sventola le bandierine della competenza e, un giorno sì e l’altro pure, grida ai quattro venti di esserne guidato, poi si manifesta come il più dilettante tra i dilettanti. Perché se il capetto di una lista elettorale — altro non è Azione — non ha la capacità di conoscere i soggetti che lo rappresentano sul territorio, è incapace per definizione.

O si dispone di consenso e intelligenza politica per mettere su una struttura organizzativa e creare un partito oppure, in caso contrario, si mette da parte l’arroganza di appartenere alla schiera degli “eletti” e degli “unti del Signore” e ci si dedica ai viaggi e alle letture colte, che male non hanno mai fatto a nessuno.

Dice Carletto nostro di essere stato responsabile di uno sbaglio madornale avendo sostenuto, a Reggio Calabria, la candidatura di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra. Un abbaglio figlio della mancata conoscenza del deputato di Forza Italia.

Ora si arriva al groviglio di puttanate in salsa calendiana. Partiamo da un assunto: un senatore che ignora le caratteristiche di un deputato, quindi comunque di un collega parlamentare, dimostra quanto Carletto nostro viva h24 nella bolla dell’inconsistenza e negli studi televisivi dai quali, tuttavia, la voce del suo messaggio pare flebile flebile, visti gli irrisori ritorni elettorali.

Ma la sequela di cazzate è solo all’inizio, perché Carletto nostro avrebbe dovuto sapere che Cannizzaro, da lui deriso pubblicamente, si è presentato al cospetto degli elettori per scacciare dodici anni di amministrazione da Quarto Mondo, di cui si sono resi protagonisti soltanto personaggi da Quarto Mondo.

E qua arriviamo al colpo di scena, quello che lascerebbe di stucco persino Carletto nostro, se solo fosse messo a conoscenza di essere al mondo. Tra i responsabili massimi — solo per ruolo, ovviamente, certo non per meriti inesistenti e mai esistiti — della disintegrazione etica, politica e amministrativa di Reggio Calabria figura un signore che di nome fa Carmelo e di cognome fa Versace.

E in questo caso Carletto nostro non può fare lo gnorri che passeggia fischiettando con la mano occupata da un calice di champagne. Perché Carmelino Versace, il più efficiente distributore di incarichi ad minchiam che la storia reggina abbia conosciuto e che i reggini — ad eccezione di quel migliaio di nemici della città arrivati al disturbo psichico di scrivere il suo nome sulla scheda elettorale — associano alle peggiori nefandezze della pestilenziale stagione falcomatiana, in Azione si è infilato nel 2020 — non per nulla l’anno della pandemia da Coronavirus — e accucciato alla corte di Calenda non è rimasto un paio di minuti, ma quattro anni. Quattro.

Anche in quel caso Carletto nostro non sapeva con chi aveva a che fare? Se così fosse, ad avere disturbi mentali politicamente incurabili — e non solo inettitudine politica — sarebbe proprio Carletto nostro che, essendosi messo dentro casetta sua il re incontrastato dei Cetto Laqualunque, andrebbe espulso dal perimetro istituzionale.

In conclusione, nel contesto della pugna politica ci sta tutto: la frase a effetto, la polemica feroce, persino la caricatura, purché gli armadi siano stati preventivamente controllati e liberati dagli scheletri obbrobriosi che potrebbero occuparli in tutta la loro nefandezza.

È questo a essere “imbarazzante”, Carletto de zio, non aver “lasciato scegliere al locale senza conoscerlo”. Perché, conoscendolo, e non facendoti fottere da immagini estrapolate ad arte per attaccare in modo scriteriato un avversario contro il quale non potevano essere opposti argomenti politici, ti saresti reso conto persino tu che sarebbe stato Cannizzaro a liberare Reggio Calabria da porcherie e bestialità sulle quali si legge anche la firma di Azione, per interposto Versace.