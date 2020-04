Sussidio ai tirocinanti, Orsomarso bastona i dirigenti via Facebook e annuncia la pubblicazione del decreto

“Finalmente dopo aver lottato con taluni dirigenti diligenti solo nel far perdere tempo e interpretare le virgole senza comprendere il momento di tante famiglie. Finalmente pubblicato il decreto per dare una tantum un sussidio ai tirocinanti non ricompresi tra le misure di Conte e per i tanti che ancora attendono le misure più volte annunciate del reddito universale da pandemia ma di cui non abbiamo ancora traccia”.



È quanto scrive su Facebook l’assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso che ringrazia “il Dg Roberto Cosentino (Lavoro), il Dg Filippo Decello (Bilancio) e i dirigenti Celi e Giordano che sono stati invece operativi e comprensivi al massimo e che lavorando anche di sabato hanno permesso di pubblicare la domanda tanto attesa”. Per Orsomarso è stata “quasi una lotta”.