Surace (AmaReggio) chiede spiegazioni al sindaco: “Cittadini invisibili ai suoi occhi, la TARI è arrivata e il malumore cresce”

“Nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti non funzioni ormai da anni, tra la fine di ottobre e il mese di novembre del 2020 il Comune di Reggio Calabria -lamenta Luciano Surace, componente di #AmaReggio – ha inviato nelle case dei reggini l’avviso di pagamento relativo alla TARI. Di fronte all’evidenza di un tale disservizio, ci si sarebbe aspettati misure a sostegno di famiglie e attività produttive con delle riduzioni (di fatto solo annunciate), come tra l’altro prevede la legge nel caso della disastrosa situazione che vive la nostra città. Nulla di tutto questo.



Nei mesi scorsi, intuendo quale sarebbe stato il corso amministrativo, il movimento #AmaReggio e il Comitato ‘No Porta a Porta’ hanno costituito un Centro Assistenza TARI per fornire consulenza e assistenza gratuita a tutti i cittadini e una raccolta di firme depositata nel dicembre scorso al Comune di Reggio Calabria. In questa petizione, oltre cinquecento cittadini chiedono l’immediata riduzione della TARI; la realizzazione di sei isole ecologiche, da individuare stante la nuova delimitazione circoscrizionale approvata nel 2008 in Consiglio comunale; la costituzione di una Commissione straordinaria sull’emergenza ambientale causata dal persistente disservizio di raccolta dei rifiuti”.

“Ad oggi – constata il rappresentante del Movimento di azione civica – l’Amministrazione comunale sembra non aver preso in considerazione la richiesta dei cittadini espressa nella petizione, ma siamo costretti ad assistere alle sceneggiate del sindaco che dalla sua pagina facebook quasi si discolpa dall’esser costretto ad inviare il saldo TARI ai reggini.

Piuttosto, perché il sindaco non spiega alla città perché da sei anni a questa parte non ha fatto altro che scaricare la colpa su cittadini (‘lordazzi’) invece di pianificare un’azione di recupero e di normalizzazione della gestione dei rifiuti! Spieghi alla città perché le tariffe della TARI non sono state ridotte e nemmeno discusse né Commissione né in Consiglio! Spieghi perché dei cittadini depositano una petizione ai sensi dello Statuto Comunale, ma questa istanza di partecipazione democratica viene chiusa e dimenticata in un cassetto!

Viene da chiedersi, come mai la democrazia al Comune di Reggio Calabria è stata falciata de facto, quando, invece, il sindaco, dovrebbe garantirne e tutelarne ogni sua forma? A distanza di due mesi, infatti, nessuna risposta è pervenuta dalla sala dei bottoni, probabilmente troppo impegnati nelle opere censorie”. “Intanto i cittadini – chiosa Surace – rimangono invisibili agli occhi del sindaco, la TARI è arrivata e il malumore in città continua a crescere.