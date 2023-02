Superbonus e adeguatamente energetico, per Loielo “il centrodestra ha ri-dimostrato di essere inadatto a governare”

di Romano Loielo* – Dopo l’approvazione del decreto legge recante “Misure urgenti sulla cessione dei crediti relativi agli interventi edilizi” (superbonus e supersismabonus in primis), debbo constatare che, come ho avuto modo di dimostrare oramai in numerosissime occasioni, il centrodestra non è adatto a ricoprire ruoli di governo. Soprattutto non è adatto a governare una nazione come l’Italia, la quale richiede un impegno serio e grande competenza che, purtroppo, i nostri attuali governanti, i quali ostentano una indiscussa dipendenza dalla volontà di un ministro come Giorgetti, privo di ogni seguito elettorale e di qualsivoglia collegamento con l’Italia reale, non dimostrano in alcun modo di possedere.

Non è concepibile devastare un intero settore, quale quello dell’edilizia, soprattutto nel momento in cui non solo è in atto un maestoso rinnovamento ed un diffuso adeguamento energetico del vasto patrimonio immobiliare italiano, peraltro in linea con le recenti direttive europee in materia di risparmio energetico, ma anche e soprattutto allorquando il settore edilizio rimane l’unico volano di sviluppo e di crescita di un’Italia oramai sull’orlo della recessione.

Un tale intervento normativo, adottato dalla sera alla mattina, pone la parola fine alle speranze degli italiani di riprendersi dal lungo periodo di crisi economica che ha martoriato da anni la nostra nazione.

Peraltro, tale provvedimento risulta anche contraddittorio ed incoerente nella misura in cui si ritiene, come anche Calenda sembrerebbe addirittura sostenere, che le detrazioni fiscali abbiano favorito il rinnovamento delle case dei possidenti anziché sostenere i ceti meno abbienti: è vero, invece, assolutamente il contrario, atteso che consentire solamente la detrazione in dichiarazione dei redditi da oggi in poi per la realizzazione degli interventi edilizi in parola presuppone innanzitutto la possibilità economica dei committenti di sostenere le spese necessarie e, in secondo luogo, una adeguata capienza di imposta (quindi un reddito elevato) per consentire di detrarre negli anni i costi sostenuti.

Un provvedimento insensato e contraddittorio, dunque, deleterio per un importante settore economico e, soprattutto, per una vasta fascia della popolazione italiana che, da oggi in poi, non potrà più beneficiare di una importante iniziativa che, a mio modo di vedere, ha rappresentato la idea migliore mai partorita dal governo negli ultimi decenni.

*vicesegretario provinciale Udc ed ex sindaco di Nardodipace