Superbonus Calabria, con via a limiti ISEE per unifamiliari effetto a pieno regime: 2909 cantieri in regione

“Il Superbonus 110%, con l’abolizione del limite ISEE richiesta dal Movimento 5 Stelle, è pronto a far volare ancora di più l’economia amica dell’ambiente nel nostro Paese. A fronte delle modifiche richieste, i dati di novembre sul Superbonus 110% diffusi da Enea confermano il successo della nostra maxi agevolazione: con 69.390 cantieri aperti e 13,1 miliardi di detrazioni previste a fine lavori a cui si aggiungono le 30.000 nuove imprese nate nel settore delle costruzioni in due anni e i 132.000 posti di lavoro creati nello stesso periodo. Grazie alle modifiche effettuate potranno godere dei benefici tutti e 35.542 asseverazioni per i cantieri unifamiliari e il 25% dei lavori che a novembre non era ancora completato potrà essere fatto senza rischiare di perdere le agevolazioni” lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

“Per la nostra regione – prosegue la nota – si sono registrati 2909 asseverazioni per i cantieri aperti per un totale di investimenti ammessi a detrazione di oltre 514 milioni di euro. La preponderanza delle 2463 asseverazioni di interventi individuali, contro le 446 per i condomini, dimostrano che abbiamo avuto ragione a richiedere di eliminare le restrizioni per gli interventi unifamiliari”. “Tra i benefici che comporta il Superbonus, ricordiamo, inoltre, la notevole riduzione degli impatti ambientali dell’edilizia residenziale: 28% di emissioni di gas serra tagliate in più rispetto agli altri bonus edilizi, come confermato da una recente ricerca dell’Ance” concludono i parlamentari pentastellati.