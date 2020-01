Superamento del precariato, domani a Vibo Tucci e Auddino spiegano la Legge di Bilancio

“Deroghe ai vincoli assunzionali, storicizzazione delle somme e procedure da adottare da parte degli Enti pubblici utilizzatori e non utilizzatori per le assunzioni dei 7000 precari in servizio in tutta Italia”.



Questi i temi, materia dell’ultima Legge di Bilancio, di cui si parlerà domani a Vibo Valentia nel corso di un convegno organizzato dal deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, componente della Commissione Lavoro alla Camera. L’incontro che si terrà nella sala del Valentianum, in piazza San Leoluca, con inizio previsto per le 17.30, vedrà la presenza, inoltre, del portavoce in Senato Fabio Auddino, dei lavoratori, degli amministratori alle prese con la vertenza Lsu e dei rappresentanti sindacali.