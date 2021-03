“Sui vaccini la Calabria deve recuperare un ritardo importante rispetto alla tabella di marcia nazionale. I cittadini in protesta silenziosa invocano un piano chiaro, trasparente e veloce. Un appello che dobbiamo accogliere con misure straordinarie, aumentando le postazioni vaccinali”.



E’ quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Non c’è tempo da perdere – afferma il consigliere azzurro – per il Ministero della Salute questi sono i mesi cruciali della campagna e entro l’inizio dell’estate la popolazione target dovrà essere vaccinata”.

“E allora iniziamo con l’aumentare le postazioni per i vaccini – prosegue Giannetta – usiamo anche i punti vaccinali dei distretti sanitari delle Asp e le strutture private convenzionate. Basterebbe consentire ai punti vaccinali dei distretti sanitari, che già effettuano altri tipi di vaccini, anche pediatrici, di diventare punti di vaccinazione anti Covid 19”.

“Così si potrebbe smistare la popolazione in target – sottolinea Giannetta – anche presso questi punti, dove sono già presenti medici, infermieri e personale specializzato. Potrebbe non bastare, e allora si autorizzino anche le vaccinazioni prossimali presso le strutture private convenzionate”.

“Occorre andare oltre e adottare le soluzioni possibili che potrebbero aiutare a velocizzare la macchina e mettere a sistema l’organizzazione della campagna. Inutile ricordarlo – conclude Giannetta – non c’è tempo da perdere”.