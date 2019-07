SUD E SOTTOSVILUPPO: IL CASO / “Senza internet e telefono è impossibile fare turismo”: un’azienda di Serra San Bruno contesta Telecom

Lamenta “problematiche serie inerenti il collegamento telefonico e adsl” che produrrebbero disagi nell’offerta di servizi ai turisti che, come ogni estate, giungono numerosi in località Santa Maria del Bosco, luogo scelto per la sua particolarità da San Bruno per le sue preghiere.

Un’azienda di ristorazione di Serra San Bruno ha nuovamente contestato Telecom chiedendo di essere messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro. Santa Maria del Bosco è un posto in cui natura e spiritualità si intersecano producendo un potente attrattore turistico, carico di fascino storico e religioso, ma dove, secondo l’azienda, si incontrano “difficoltà ingiustificabili”. Nell’ennesima pec inviata a Telecom, la titolare segnala “l’indecente collegamento della linea telefonica che non riesce, tante volte, a garantire nemmeno l’invio di una email ed i minimi servizi di un’attività commerciale” come “i collegamenti Pos per i pagamenti con Bancomat e Carte di Credito, il collegamento con la Questura per la trasmissione dei dati anagrafici utilizzando l’apposito portale alloggiati, la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi verso l’Agenzia delle Entrate”. Il tutto “senza considerare i servizi di navigazione in wifi che una normale struttura turistica dovrebbe garantire alla propria clientela”. Parte del problema, ad avviso dell’azienda, deriverebbe da una cavo telefonico che “da mesi risulta passato a terra lungo l’argine di un fiume in maniera ‘definitivamente provvisoria’”. L’azienda sostiene inoltre che gli stessi operatori Telecom avrebbero riscontrato “la lontananza dalla centrale telefonica” e “la saturazione in centrale” quali veri ostacoli da superare. Per l’azienda “le soluzioni tecniche ci sono e potrebbero essere applicate, ma probabilmente manca l’intenzione”.

In una terra dalle grandi prospettive ma affamata di lavoro, s’incontrano dunque casi in cui la volontà imprenditoriale e di promozione del territorio deve scontrarsi con complicanze impreviste che risultano effettivamente incisive sulle possibilità di crescere.