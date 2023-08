Successo per l’Open day dell’Asd “San Bruno”

Grande successo per l’avvio dell’Open day della scuola calcio – Asd “San Bruno” di Michele Zaffino. Sono stati infatti 72 i bambini partecipanti alle iniziative nella prima giornata, tutti desiderosi di apprendere la tecnica sportiva e di vivere momenti di entusiasmo insieme agli altri aspiranti calciatori. Le attività saranno arricchite nei prossimi giorni dalla presenza di specialisti del settore, che condivideranno le loro conoscenze e le loro esperienze. In particolare, lunedì 28 arriveranno nella città della Certosa due vecchie conoscenze della Serie A: Max Brescia (oggi preparatore portieri professionista) e Antonio Criniti (attuale allenatore professionista). Data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 31 agosto, quando direttamente dal Perugia Calcio (società affiliata da quasi 5 anni con l’Asd “San Bruno”), spunterà Marco Barci, responsabile del settore Academy umbro. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per inserirsi con competenza ed allegria nel mondo del calcio e per approfondire i concetti della sana competizione e del rispetto sportivo.