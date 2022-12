Successo per lo stage “Natale in campo” organizzato dall’Asd “San Bruno”

Si è rivelato un vero successo lo stage “Natale in campo” promosso dall’Asd “San Bruno” ed organizzato nei dettagli dai coach Salvatore e Michele Zaffino, che stanno dando ulteriore impulso alle attività sportive. L’evento ha rappresentato un motivo di crescita tecnica e sociale, aprendo nuovi scenari per gli aspiranti calciatori del domani.

Gli osservatori presenti ed i tecnici Bruno Bellini e Antonio Criniti hanno valutato attentamente tutti i ragazzi, ma la loro l’attenzione è stata catturata in maniera particolare da 5 giovani di talento.

Le due giornate si sono rivelate molto intense, cariche di emozioni e divertimento per i ragazzi e per le loro famiglie. Questo entusiasmo è destinato a durare perché l’intenzione dell’Asd “San Bruno” è quella di riproporre al più presto altri appuntamenti speciali con la presenza attiva di professionisti del settore. Dunque, dopo l’ingresso in società di Fernando Staltari e Bruno Pisani, si rinvigoriscono le attività dell’Asd “San Bruno” che punta a far crescere i giovani emergenti.