Successo per l’iniziativa di trekking “Dynamis e il monastero di Soreto”

Oltre 80 partecipanti hanno aderito all’iniziativa di trekking “Dynamis e il monastero di Soreto”, promossa dall’Aps “Un posto di Calabria” e snodatasi su un percorso di 10 km. Dopo il raduno nei pressi dei ruderi di Soreto, la carovana si è diretta verso contrada Melanda (che è stata il punto di partenza), dove è stata visitata la bottega artigiana del falegname Vincenzo Fratea. Il gruppo ha seguito un sentiero, circondato da querce e lecci, fino alla misteriosa Pietra Paladina, custode della leggenda di un antico tesoro nascosto. Superato il campo di ulivo bianco, i partecipanti hanno continuato fino all’eremo dei Santi Francesco e Soreto per poi giungere al Monastero, dove hanno ammirato il pioppo monumentale. Molto soddisfatto per l’iniziativa il sindaco Nino Di Bella, che ha ringraziato gli organizzatori per aver dato vita ad un’importante esperienza in mezzo alla natura che ha arricchito lo spirito di quanti l’hanno vissuta.