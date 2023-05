Grande successo per l’avvio della 5° edizione de “L’arte del corto…”, tra i maggiori festival cinematografici del panorama regionale. La nuova edizione si è aperta con la sessione “Festival scuole”, novità dell’anno, realizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Vallelonga, il liceo “Morelli-Colao”, la Provincia di Catanzaro, il centro studi Futura, Breight Film e CineFilm Calabria, e tenutasi presso l’auditorium del “Morelli-Colao”. La nuova kermesse ha puntato, come si evince dal titolo, a coinvolgere le scuole, avvicinando i giovani studenti al mondo della settima arte, mettendo in gara tre cortometraggi con e per ragazzi. A trionfare è stato il film “Terra Promessa”, del regista Enzo Carone, che ha avuto tra i protagonisti gli allievi della scuola Secondaria di Primo grado di Monterosso Calabro. Buoni i consensi anche per le altre opere in gara, ossia “Lacrime di fango” del regista Gino Brotto, e “Amore di Te…Rra”, di Monica Tassone. A decretare il vincitore è stata una giuria di qualità, presieduta dall’attore Costantino Comito e composta da giornalisti e personalità di spicco della cultura vibonese. Grande soddisfazione è stata espressa dal regista del cortometraggio vincitore, dai ragazzi protagonisti e da tutti i partecipanti. Come da spirito del festival, i tre cortometraggi sono stati girati nei borghi calabresi: Monterosso Calabro, Gizzeria e Vibo Valentia, al fine di valorizzare il territorio attraverso la settima arte e di promuovere i talenti emergenti. È proprio per questo motivo che la manifestazione è stata sposata dalle diverse scuole e da diversi partner (enti, associazioni, comuni…). La kermesse entrerà nel vivo nei prossimi mesi, con il coinvolgimento dei comuni di San Nicola da Crissa, San Gregorio d’Ippona, Polia e Dasà, nonché di oltre 60 registi provenienti da tutto il mondo.