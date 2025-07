Successo per l’Aida a Mongiana, Angilletta: “Momento storico di straordinaria bellezza”

“Quello che è andato in scena a Mongiana, all’interno dell’area di archeologia industriale delle Reali Ferriere Borboniche, rappresenta per il piccolo paese delle Serre un momento storico per la sua straordinaria bellezza. Lo spettacolo offerto dalla compagnia artistica composta da un cast lirico internazionale, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria e dal Coro Lirico Siciliano, ha lasciato il pubblico senza fiato”.

Il commento è del sindaco di Mongiana Francesco Angilletta, contento per la buona riuscita di un evento molto atteso. “Gli spettatori – sostiene il primo cittadino – nonostante le temperature proibitive della serata mongianese, hanno seguito l’opera fino alla sua conclusione, ben dopo la mezzanotte, senza voler perdere un solo attimo della manifestazione. È stato emozionante assistere a questa rappresentazione con lo sfondo delle mura in pietra della fonderia e immaginare come esse siano passate dall’ascoltare prima il frenetico lavoro degli operai, poi il silenzio assordante dell’abbandono ed infine la maestosa e coinvolgente opera ‘Aida’ di Giuseppe Verdi. Artisti, pubblico e operatori sono rimasti incantati da questa scenografia naturale. Viene spontaneo immaginare altre rappresentazioni di questo genere all’interno del sito”.

Angilletta rimarca inoltre che “l’ottima collaborazione tra Amministrazione comunale di Mongiana, Pro Loco di Mongiana, Gruppo comunale di Protezione Civile di Mongiana e l’associazione ODV San Pio di Lamezia Terme ha permesso lo svolgimento sereno della serata”.