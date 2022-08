Successo per la XIV edizione del Premio Internazionale Liber@mente

Un pubblico numeroso e attento, che ha molto apprezzato l’iniziativa, ha gremito l’auditorium comunale sul lungomare Nausica di Montepaone Lido, che è stato teatro della XIV edizione del Premio Internazionale Liber@mente, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. La serata è stata condotta da Rossella Galati e Daniela Rabia con momenti teatrali della Compagnia dei Sognattori e musicali degli artisti Maria Mellace, soprano, Daniele Tommaso Mellace, baritono, e Maria Scalzo, pianoforte, dell’associazione Livadìa.

Il Premio, costituito dalla statuetta dell’opera “Volo” ideata da Angela Fidone e realizzata dell’artista Giuseppe Criniti, è stato conferito a Guglielmo Piombini, imprenditore culturale, scrittore ed editore, che «si è sempre posto come studioso preparato e attento e saggista versatile, rigoroso e profondo del pensiero liberale classico e libertario, del quale ha saputo ben interpretare la tradizione e cogliere importanti profili e aspetti», a Luigi Sepiacci, presidente Aninsei Confindustria, che « ha sempre operato sostenendo i principi di libertà di scelta formativa e di autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, poste su un piano di piena parità e in competizione, nell’ambito di norme generali dell’istruzione dettate dalla Repubblica» e a Vito Teti, antropologo e scrittore, «considerato tra i massimi esponenti nei suoi campi di attività, ed autore di volumi, saggi, racconti, reportage fotografici, documentari etnografici, nei quali ha espresso una scrittura possente, attraverso la quale ha indagato … le ragioni dell’abbandono dei paesi, del ritorno e della restanza in una Calabria disegnata»

Nel corso della serata sono stati altresì assegnati dei riconoscimenti speciali al Centro Culturale Kropos, a USR Maria Loscrì, docente USR, alla Bcc Calabria Ulteriore, alla Cineteca della Calabria, all’associazione di promozione sociale Rublanum, alla Libreria Incontro, alla compagnia del Teatro del Grillo, alla Biesse – Associazione culturale bene sociale di Reggio Calabria e a Roberto Cosentino, conduttore radiofonico, e all’Associazione della proprietà edilizia di Bologna.

La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e della rivista Liber@mente in collaborazione con il Comune di Montepaone, la BCC Calabria Ulteriore – Gruppo Iccrea, Confedilizia Calabria, l’agenzia immobiliare Tecnorete di Montepaone, Radio Ciak, il laboratorio orafo Lea Urzino di Soverato e l’associazione Amici Veri di Catanzaro.