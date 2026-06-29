Successo per la VII edizione dell’Urban Trekking di Monterosso Calabro: un viaggio tra storia, natura e identità del territorio

Si è conclusa con una significativa partecipazione la settima edizione dell’Urban Trekking di Monterosso Calabro, organizzata dall’associazione “Familia de Rubro Monte”, iniziativa che ha saputo coniugare attività all’aria aperta, valorizzazione del patrimonio storico e promozione ambientale. L’evento rientra nel percorso di valorizzazione territoriale promosso anche attraverso il circuito dei Borghi della Salute, al quale il Comune di Monterosso Calabro aderisce, confermando la vocazione del borgo a promuovere un turismo sostenibile e consapevole.

Il percorso, lungo circa nove chilometri, è partito dal centro storico di Monterosso Calabro per raggiungere la Riserva WWF del Lago Angitola, accompagnando i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi del borgo. Tra le tappe dell’itinerario: la caratteristica struttura urbanistica della Capana, ammirata dalla passeggiata di via Regina Margherita; la Chiesa del Santissimo Rosario; la casa natale di Arnoldo Farina; la Torre Normanna della Capana; la vecchia filanda, oggi sede del museo; la Chiesa del Santissimo Soccorso e i suggestivi punti panoramici sul Lago Angitola lungo il percorso del Kalabria coast to coast.

Momento particolarmente apprezzato della giornata è stato l’intervento del dottor Paolillo, esperto WWF e dell’Oasi del lago Angitola, che ha accompagnato i partecipanti in un coinvolgente approfondimento sulla biodiversità della Riserva del Lago Angitola. La sua competenza e la passione nella divulgazione hanno permesso di far conoscere il valore naturalistico di uno dei più importanti ecosistemi della Calabria.

“Manifestazioni come l’Urban Trekking rappresentano il modo migliore per raccontare Monterosso Calabro attraverso la sua storia, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Il nostro impegno, come associazione “Familia de Rubro Monte”, è quello di continuare a costruire occasioni di conoscenza e di partecipazione che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di appartenenza della comunità. Vedere ogni anno crescere l’interesse verso queste iniziative ci incoraggia a proseguire su questa strada, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più il nostro borgo e le sue eccellenze” ha dichiarato il presidente dell’associazione “Familia de Rubro Monte”, Giuseppe Crispino.