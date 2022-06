Successo per la prima edizione del “Torneo Giovanile Libertas categoria 2005-2006-2007”

Si è concluso nei giorni scorsi la prima edizione del “Torneo Giovanile Libertas categoria 2005-2006-2007”, che, svoltosi a partire dallo scorso autunno, ha visto la partecipazione di quattro associazione: l’Asd San Bruno di Serra San Bruno allenata da Michele Zaffino, l’Asd Spartan di Gerocarne del mister Giuseppe Loiacono, l’Asd San Nicola da Crissa 2007 con mister Vito Galloro e l’Apd Senza Frontiere di Pizzoni allenata da Nicola Donato.

Il torneo, fortemente voluto dal presidente del Centro provinciale Libertas di Vibo Valentia Giuseppe Dominelli, si è svolto con il metodo del “Girone all’italiana” prevedendo la disputa di gare di andata e di ritorno.



La classifica finale ha visto trionfare l’Asd San Bruno dei Misters Michele e Salvatore Zaffino che si è aggiudicata tutte le vittorie, casalinghe e in trasferta, facendo prendere parte al torneo – scelta messa in campo pure dai misters degli altri sodalizi – anche atleti, bambini e bambine, di età inferiore rispetto alla categoria di riferimento dell’evento, all’interno di un più ampio spirito di promozione della disciplina del calcio e la valorizzazione del settore giovanile sulla quale le quattro associazioni stanno molto puntando.

Finito ufficialmente il campionato si è deciso di dedicare un intero pomeriggio alla premiazione di tutte le associazioni e degli atleti che ne hanno preso parte e, prima di conferire i vari premi, si è organizzato un quadrangolare tra le stesse società al fine di regalare agli atleti un ulteriore pomeriggio di sport con i pari età.

Grande soddisfazione per la riuscita di questo primo torneo territoriale è stata espressa dal presidente provinciale Libertas Dominelli il quale ha definito la stessa manifestazione “una scommessa per la ripartenza dello sport dopo il terribile periodo che abbiamo attraversato. Devo ringraziare le Associazioni – ha aggiunto – che sin da subito hanno appoggiato la mia idea, comprese quelle che nel corso della stagione mi avevano contattato per poterne prendere parte. Speravamo di poter riprendere in qualche modo e ne eravamo fiduciosi, ma quando all’inizio del nuovo anno i casi di Covid hanno ripreso ad accelerare siamo stati costretti a fermarci per salvaguardare la salute dei vari atleti, dei tecnici e dei dirigenti che accompagnavano le associazioni nelle diverse gare disputate per la provincia. Con l’avvento della primavera siamo riusciti a rimetterci in marcia e a portare a termine questo torneo che ha portato un po’ di spensieratezza ai nostri ragazzi da troppo tempo fermi ai box”.