Successo per la Fiera del Peperoncino di Lago

Un’edizione, quella di quest’anno della Fiera del Peperoncino svoltasi a Lago nei giorni scorsi, che ha lasciato il segno sia in tema di presenze che di qualità.

L’atmosfera calorosa ricca di tradizione, cultura e sapori unici ed inimitabili è stata veramente gradevole per i cittadini e per tutte le persone giunte a Lago per l’occasione.

La ventesima edizione della Fiera è stata arricchita da culture diverse messe a confronto con descrizioni, simboli e piatti tipici studiati ad hoc per avvicinare quanto più le diverse tradizioni.

Convegno e show cooking prima, ristorante all’aperto dopo con piatti tipici della cucina calabrese abbinati alle spezie indiane in onore della visita del capo delle forze dell’ordine dell’ambasciata indiana: questi gli eventi salienti della prima giornata.

Serata dalle note raffinate e di gusto, interessante per ogni visitatore.

La seconda serata non può essere descritta con semplici parole, ma solo i visitatori possono raccontare quanto sia stata ben organizzata, nei particolari, nella qualità degli stand ricchi di dettagli, nella piacevolezza di percorrere le “rughe” del centro storico in armonia e serenità, allietati da canti e musica popolare e dall’euforia ed entusiasmo manifestati in piazza della Santissima Annunziata per la gara di Mister e Miss Peperoncino 2019.

L’ Amministrazione comunale ha ringraziato tutti gli stand ed i visitatori dando appuntamento al prossimo anno.