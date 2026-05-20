Successo per la cerimonia “PIG Calabria” con lo chef stellato Nino Rossi all’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi ha ospitato, nella giornata del 18 maggio, presso la Sala Conferenze della Sede Centrale, la cerimonia di premiazione “PIG Calabria”, promossa dal Club UNESCO di Palmi, alla presenza dello chef stellato Nino Rossi, autorevole interprete della cucina calabrese contemporanea e insignito della Stella Michelin per il ristorante Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte.



L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di formazione e confronto per gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con lo chef attraverso testimonianze, approfondimenti ed esperienze legate al mondo dell’alta ristorazione, alla valorizzazione delle eccellenze territoriali e alla promozione della cultura enogastronomica calabrese.

Alla cerimonia sono intervenute il Dirigente Scolastico, professoressa Mariarosaria Russo, e la professoressa Marisa Militano, presidente Club UNESCO Palmi, sottolineando il valore educativo e culturale dell’incontro e l’importanza di creare occasioni concrete di crescita professionale per gli studenti.

L’evento è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, professoressa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, professor Riccardo Rossetti, vicario del Dirigente Scolastico, e professoressa Ottavia Silvana Morgante.

A conclusione della manifestazione è stato allestito un buffet curato dagli studenti dell’istituto, coordinati dal professor Daniele Sapioli, apprezzato dagli ospiti presenti nonché ulteriore occasione per valorizzare le competenze acquisite dagli allievi nel percorso formativo.