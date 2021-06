Successo per il “Summer Camp for Kids” 2021

“Summer Camp for Kids” edizione 2021 concluso con grande soddisfazione sia dei partecipanti che degli organizzatori della Asd Penta Vibo Nuoto di Vibo Marina. A prendere parte all’iniziativa sportiva sono stati numerosi ragazzi e ragazze, di cui una parte anche diversamente abili, che hanno dato sfogo a tutte le loro qualità natatorie e umane durante le due settimane di corsi, tenutisi appunto presso la piscina comunale comunale di Vibo Marina. “Anche quest’anno – si legge nel comunicato diffuso alla stampa – come società sportiva impegnata nel sociale, la Penta Vibo Nuoto si impegna anima e corpo affinché il periodo estivo dei nostri giovani atleti diventi oltre che un momento di sport, anche un’occasione di crescita soggettiva e di gruppo. Lo stare insieme – continua la nota dell’associazione sportiva vibonese – e condividere valori importanti come l’allegria, il divertimento e soprattutto, l’amicizia tra giovani è il vero obiettivo a cui puntiamo noi organizzatori del campus”. Infine, una piccola ma importante specifica a margine del comunicato da parte del presidente, Daniele Murdá: “Già da prima dell’apertura della nostra bellissima struttura pubblica io personalmente, in quanto esperto di eventi sportivi, ho organizzato nel giugno 2016 la prima competizione natatoria: il mezzo fondo di 2 km in acque aperte. All’epoca fu un successo senza precedenti, sia di pubblico che di partecipanti. Oggi noto con piacere e soddisfazione come altre realtà sportive abbiano ripreso ad organizzare tale iniziativa, da me allora inaugurata, e che in futuro tornerà ad essere un nostro classico degli eventi sportivi durante la stagione”.