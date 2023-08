Successo per il raduno equestre promosso dalla scuderia “Er Bonzy Ranch”

Nonostante condizioni meteorologiche inclementi (alcuni cavalieri non hanno potuto gareggiare a causa della pioggia), ha avuto successo il 3° raduno equestre organizzato dalla scuderia “Er Bonzy Ranch” dell’imprenditore serrese Raffaele Cosmano. Sono stati 94 i cavalli ai nastri di partenza: molte sono state inoltre le persone giunte sul posto, incuriosite dall’iniziativa. Dopo il ritrovo in Via San Michele, ha avuto luogo l’escursione mattutina, mentre nel pomeriggio sono stati avviati i giochi equestri “Pole Bending”, “Barrel Racing” e la “Gara di Velocità”. All’estrazioni dei biglietti e all’assegnazione premi, ha fatto seguito il classico buffet di dolci. I giochi e i percorsi con i pony hanno divertito i bambini che sono venuti a contatto con il mondo equestre.