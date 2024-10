Successo per il progetto formativo “La Giornata della Vendemmia”

“La Giornata della Vendemmia” è un progetto formativo – educativo di conoscenza del mondo attraverso il territorio che nasce dalla stretta collaborazione tra l’Istituto comprensivo di Acquaro – Soriano Calabro, Scuola dell’Infanzia di Acquaro – Piani, e la Pro Loco di Acquaro.

Il progetto educativo ha avuto la finalità di preservare le tradizioni, importante perno della società.

“Vedere i bimbi prendere contatto con i prodotti della terra – sostengono i promotori – ha donato grande soddisfazione, oltre ad aver conferito un ‘senso’ nuovo a quelle che a noi adulti sembrano, oramai, attività scontate. I loro occhi, le loro espressioni di meraviglia, ci hanno saputo donare il vero ‘sapore’ della vendemmia”.

Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento: “Docenti, soci e collaboratori esterni, chi ci ha ospitato per l’attività, chi ci ha omaggiato dell’uva, Pasquale e Francesco per la grande pazienza e i fratelli Costa per la graditissima sorpresa nei confronti dei bambini. L’attenzione a trasmettere alcuni valori tradizionali alle future generazioni è il solo modo che conosciamo per nutrire le nostre radici”.