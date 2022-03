Successo per il I^ torneo “PallaNuotoItalia” in Calabria

Domenica scorsa, presso la piscina comunale di Vibo Marina, ha avuto luogo il primo torneo “PallaNuotoItalia” svolto in regione. La kermesse natatoria è stata promossa ed organizzata dalla Asd Penta Vibo nuoto, guidata da Daniele Murdà, responsabile regionale del Centro nazionale sportivo “Libertas” per la disciplina sportiva della pallanuoto, nonché referente per la Calabria dell’organizzazione sportiva PallaNuoto Italia. La neo disciplina acquatica, già da tempo attiva in questo settore nel Nord Italia, negli ultimi tempi ha investito risorse e capitale umano per svilupparsi anche nel resto dello Stivale. Ciò attraverso una macchina organizzativa ben collaudata che vanta oggi circa 3000 tesserati e con oltre 40 organismi partecipanti. Quattro le compagini sportive che hanno preso parte all’iniziativa dilettantistica: oltre alla Asd Penta Vibo nuoto, l’Italica Sportiva dilettantistica di Reggio Calabria, l’Arvalia nuoto di Lamezia Terme e l’Istituto nautico di Pizzo. Le attività erano suddivise in categorie under 12 e under 14/16. Proprio quest’ultima categoria si è quindi conclusa con i seguenti piazzamenti: primo posto per l’Italica Sportiva dilettantistica di Reggio Calabria, secondo posto l’Arvalia di Lamezia Terme; terzo posto per i padroni di casa della Penta Vibo nuoto e, a chiudere, i battenti, il quarto posto per l’Istituto nautico di Pizzo. Invece, per quanto riguarda la classifica under 12, la classifica finale si è conclusa con questi risultati: primo posto sempre per l’Italica Sportiva dilettantistica di Reggio Calabria; al secondo posto di nuovo l’Arvalia di Lamezia Terme; terzo, ed ultimo posto, per l’Istituto Nautico di Pizzo. La manifestazione sportiva ha rappresentato il primo tassello di un percorso incentrato alla promozione della pallanuoto nel territorio regionale, con la soddisfazione di aver trascorso una sana giornata all’insegna dello sport e del divertimento.