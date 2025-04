Successo per il Campionato regionale Libertas di Ginnastica ritmica

Si è svolto domenica a Lamezia Terme il Campionato regionale Libertas di Ginnastica ritmica. Efficace l’impegno profuso dagli organizzatori Pasquale Donà, Luigi Nicotera, Lina Concetta Ferraro ma soprattutto dall’instancabile Francesca De Luca – attuale coordinatrice regionale della Ginnastica ritmica Libertas – che con grande passione e professionalità ha dato la possibilità di realizzare questo evento.

A rappresentare il Centro nazionale sportivo Libertas Calabria il presidente del Centro provinciale Libertas di Catanzaro Rocco Di Maio.

Oltre 300 alla fine le partecipanti provenienti da 4 società: la Ssd Olympia Donà GYM di Sant’Eufemia, l’Asd Simulo di Campora San Giovanni, l’Asd Butterfly di Gioia Tauro e Karate Club di Monasterace.

Giuria d’eccellenza con Romina Giampa, Daniela Muoio e Francesca De Luca. La manifestazione è stata presentata da Crina Benincasa.

Un caloroso saluto è giunto dal presidente del Consiglio Giancarlo Nicotera che si è congratulato per la riuscita della bella manifestazione.

Emozione e soddisfazione negli occhi di Francesca De Luca: “siamo molto contenti e soddisfatti – ha affermato – per quanto fatto. Questa manifestazione rappresenta la prima di una lunga serie che intendiamo mettere in programma già da ora per la stagione sportiva. Grazie a tutti coloro i quali si sono spesi per l’ottima riuscita dell’evento. Grazie in particolare a Linda Mazza, Filomena Arcieri e Edil Chirico per la collaborazione, ai tecnici, alle numerose scuole, ai genitori che con la loro preziosa presenza hanno dato la possibilità di effettuare questa giornata di sport.

La nostra gratificazione – ha concluso – è il sorriso, la felicità e le tante emozioni delle bambine”.