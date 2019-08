Successo di pubblico per SerraSuoni, Tassone e Franzè: “Musica e specificità culturali promuovono la nostra terra” [FOTO]

“Siamo veramente soddisfatti dell’ottima riuscita di SerraSuoni, la due giorni musicale che ha allietato turisti e residenti e che ormai va considerata un appuntamento fisso all’interno della rassegna Serrestate”.

Il sindaco Luigi Tassone e la presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Franzè sottolineano “la qualità della proposta musicale” ed “il successo di pubblico”, esprimendo l’intenzione di “proporre anche nei prossimi anni un’iniziativa che rappresenta un importante momento di aggregazione sociale ed una vetrina per la nostra cittadina”.

“Questi eventi – affermano Tassone e Franzè – regalano spensieratezza, divertimento, ma anche scintille culturali rafforzando il senso di appartenenza a questa terra. Costituiscono un elemento che arricchisce le vacanze di chi ha scelto Serra San Bruno come meta e ravvivano l’orgoglio di chi qui ha le sue radici. Statale 107 Bis (prima serata) e Parafonè (seconda serata) hanno attirato e coinvolto il pubblico perché offrono spettacoli di livello, che vengono apprezzati anche al di fuori dei confini regionali. A loro va il nostro ringraziamento per aver accettato la nostra proposta di esibirsi nella splendida cornice del nostro centro storico. I Parafonè sono un’eccellenza che per noi riveste un significato particolare poiché hanno saputo, partendo dalla dimensione locale, ritagliarsi uno spazio di rilievo in un determinato settore del panorama musicale grazie al sapiente utilizzo degli aspetti specifici della cultura di quest’area”.

Tassone e Franzè invitano, infine, serresi e visitatori a seguire tutte le manifestazioni che avranno luogo nella stagione estiva rimarcandone “la grande valenza sociale e culturale”.