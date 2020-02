Successo di pubblico per l’iniziativa “Dialettando” organizzata dal Circolo Reggio Sud e tenutasi domenica 2 febbraio.

L’iniziativa, dedicata al dialetto reggino, ha visto impegnato il Circolo in un appuntamento volto alla promozione, diffusione e recupero della lingua reggina. Gli ospiti, che hanno sottolineato l’importanza di tenere vivo un elemento così fortemente identitario come il nostro dialetto, sono intervenuti valorizzando la serata con contributi video (ricordando il professor Nicola Petrolino), musicali, poesie, scritti e racconti. Infatti, il professor Guido Musco, autore della grammatica del dialetto reggino ed altri importanti scritti; il maestro Giuseppe Ginestra, poeta vernacolare, autore di primo piano in città; il professore Daniele Castrizio, studioso ed esperto della storia di Reggio; il musicantore Fulvio Cama, compositore, musicista e ricercatore di antiche melodie; il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, appassionato studioso del dialetto reggino, hanno entusiasmato il numeroso pubblico del Circolo, conducendolo in un viaggio costellato di tradizioni, ricordi, abitudini e credenze, senza tralasciare la storia e le origini della nostra Reggio. Al focus, moderato dalla giornalista Ilenia Borgia, sono intervenuti: Maurizio Quintino, Antonio Casile, Nanni Barbaro, Peppe Pizzimenti, Pepè Alampi, Saverio Autellitano, Giuseppe Cantarella. Dalla serata è emersa l’esigenza di riproporre queste iniziativa con cadenza periodica dando la possibilità a poeti e cultori del dialetto di confrontarsi con i tanti cittadini desiderosi di apprendere nuove nozioni sulla amata lingua dialettale. Il circolo Reggio Sud naturalmente accoglierà di buon grado l’invito.