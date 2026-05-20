Successo al Salone del Libro di Torino per lo scrittore lametino Mauro Vasta

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 ha chiuso i battenti registrando un successo di pubblico senza precedenti, confermandosi a tutti gli effetti come una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni, se non addirittura la più affollata in assoluto nella storia recente della manifestazione.

L’aspetto indubbiamente più significativo e piacevole di questa straordinaria ondata di presenze è stato il coinvolgimento entusiasta di numerosissimi giovani, che hanno letteralmente riempito e dato vita ai padiglioni del Lingotto, affollando i tantissimi stand espositivi e restituendo finalmente la bellissima immagine di una fiera caratterizzata da “più gente che libri”.

In questa cornice di grandissimo fermento culturale, lo Stand della Regione Calabria è diventato il palcoscenico ideale per un appuntamento letterario di primissimo piano, attirando un folto pubblico di lettori e curiosi per la presentazione dell’ultimo romanzo di Mauro Vasta intitolato “Istruzioni per la Fine del Mondo”, l’apprezzata opera letteraria edita dalla prestigiosa casa editrice Castelvecchi.

Insieme l’autore Mauro Vasta, affiancato da Pierluigi Tavella e Valeria Guzzi, che hanno dato vita a un dibattito dinamico, una conversazione brillante e profondamente coinvolgente che ha saputo catturare l’attenzione e l’emozione di tutti i presenti grazie a uno scambio di riflessioni incalzante e mai banale. L’incontro non si è configurato soltanto come un semplice appuntamento culturale in calendario, ma si è trasformato sin dalle prime battute in un vero e proprio atto d’amore collettivo per la letteratura, un momento di autentica condivisione in cui i relatori hanno saputo sviscerare le pagine del libro toccando con rara sensibilità temi intimi, profondi e universali che interpellano il nostro presente e il futuro di tutti noi.