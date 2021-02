Su un fuoristrada carico di legname tagliato illecitamente in un bosco: scoperto dai Carabinieri Forestali

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri Forestali sui tagli boschivi furtivi, controlli finalizzati all’importante tutela del patrimonio forestale. A tal riguardo i militari della Stazione di Cerzeto, in provincia di Cosenza, nei giorni scorsi hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di San Marco Argentano per furto aggravato di materiale legnoso.

Durante un mirato servizio a reprimere tale fenomeno hanno fermato all’interno del bosco comunale di Cerzeto, lungo la meglio nota località “Cammino di San Francesco di Paola” una persona alla guida di un fuoristrada carico di legname già sezionato e pronto per la combustione. La legna, così come accertato, era stata furtivamente prelevata su territorio comunale. I militari hanno pertanto proceduto, oltre a denunciare l’uomo, al sequestro di oltre 10 quintali di legno di faggio (fagus sylvatica) e della motosega usata per il depezzamento della stessa.