Stufano non vuole interrompere la striscia positiva a Campobasso: “La Domotek Volley sta preparando al meglio la partita”

Per molti, il giocatore maggiormente determinante nella sfida vinta contro la Rinascita Lagonegro, una partita ancora impressa negli occhi dei tifosi amaranto, è stato lui: Alessandro Stufano.



Dopo il turno di riposo la Domotek Volley Reggio Calabria è al lavoro per preparare al meglio la partita sul campo della EnergyTime Campobasso, in programma sabato 2 novembre.

Riavvolgendo il nastro, come hai vissuto le palpitanti emozioni del match disputatosi domenica 27 ottobre al PalaCalafiore?

“Vincere in casa la prima partita davanti ad un pubblico così bello è stato qualcosa di significativo.

Si è sentito calore, apporto, il successo contro Lagonegro è anche dei nostri tifosi”.

A giochi fatti, come giudichi la Rinascita Lagonegro?

“Non mollavano mai.

Siamo stati molto bravi nel non tirarci indietro, nemmeno di fronte alle difficoltà.

Probabilmente si poteva chiudere prima. Abbiamo avuto la palla al quarto set per chiuderla.

Quel che conta è che abbiamo vinto.

Non pensiamo al punto perso, pensiamo ad un successo che ha convinto e coinvolto.

Siamo stati molto bravi dal punto di vista mentale: penso sia normale ed inevitabile che le energie, arrivati al tie-break iniziassero a calare.

Siamo stati davvero super”.

Le gare, a tuo avviso, saranno tutte così lunghe?

“Spero di no.

Come ci eravamo detti ad inizio del campionato, ogni confronto sarà tosto ed andrà giocato al massimo.

Il nostro gruppo ha voglia di lavorare.

Tutti vogliamo metterci in evidenza.

C’è grande competizione. Si alza sempre il livello degli allenamenti”.

Il migliore in campo?

“Secondo me non c’è stato. Siamo andati tutti bene.

Dal Capitano Laganà a Lazzaretto, Esposito, da me stesso ed Antonio Picardo al centro, a De Santis, tutti siamo stati capaci di un ottimo rendimento.

Speriamo che questo sia il trend stagionale”.

La prossima avversaria?

“Campobasso arriva da svariate sconfitte.

Ha un desiderio di riscatto immenso.

Abbiamo già giocato l’amichevole contro di loro in precampionato, ma siamo consapevoli che i test preseason non fanno testo.

Ce ne siamo accorti molto bene contro Modica.

Giocare contro di loro sarà molto difficile, ma siamo in striscia positiva e vogliamo continuare così”.