Studenti canadesi a Serra, Amministrazione ed albergatori organizzano un “momento di integrazione”

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Tassone, e gli albergatori presso le cui strutture soggiornano i ragazzi del Centro Scuola e Cultura italiana di Toronto hanno voluto offrire un particolare momento di allegria ai loro ospiti predisponendo per domenica una serata musicale in cui i ragazzi canadesi possano sentirsi parte integrante della comunità.

“Al fine di facilitare l’aggregazione e l’integrazione – spiegano gli amministratori – abbiamo voluto, con l’importante e generoso contributo dei titolari delle strutture ricettive ospitanti, creare questa occasione di ulteriore avvicinamento, per far divertire i ragazzi e far assaggiare loro l’entusiasmo di questa nostra terra, conosciuta per il calore ed il senso di ospitalità. Abbiamo intenso inoltre rinsaldare questo legame con la comunità d’oltreoceano con la quale auspichiamo ci siano sempre più intensi rapporti”.