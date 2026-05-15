Studentessa dell’“Einaudi-Alvaro” di Palmi si aggiudica la borsa di studio “Rita Marazzita” promossa dal Club Soroptimist

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi conferma anche per quest’anno la propria adesione alla lodevole iniziativa promossa dal Club Soroptimist di Palmi, in collaborazione con la Stamford School of English.

Il progetto prevede l’assegnazione di una borsa di studio dedicata alla professoressa Rita Marazzita, fondatrice del Club Soroptimist di Palmi, offrendo alle studentesse delle classi seconde e terze della secondaria superiore l’opportunità di frequentare gratuitamente un Corso biennale di Lingua Inglese presso la Stamford School of English e di sostenere l’esame per il conseguimento di una Certificazione Internazionale.



L’Istituto esprime grande apprezzamento per il brillante risultato raggiunto dalle allieve che sono state selezionate quali finaliste del concorso: Benedetta Macrì, Micaela Piccolo, Giulia Pirrottina e Maria Grazia Mammoliti.

Le studentesse, accompagnate dalle docenti professoresse Domenica Bagalà ed Ester Mura, hanno preso parte alla cerimonia di premiazione che si è tenuta il 12 maggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Palmi. Vincitrice è risultata Benedetta Macrì della classe 3AS, cui vanno i sentiti complimenti dell’intera comunità scolastico dell’“Einaudi-Alvaro”.

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” rinnova il proprio impegno nel sostenere percorsi formativi di qualità e iniziative che incentivano la crescita personale e culturale delle proprie studentesse e dei propri studenti.

L’iniziativa è stata fortemente incoraggiata dal Dirigente Scolastico, profssoressa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, professor Riccardo Rossetti vicario del DS e professoressa Ottavia Silvana Morgante.