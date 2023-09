“Striscia la notizia” a Serra San Bruno: protagonisti i carbonai

Serra San Bruno stasera sarà protagonista del noto Tg satirico di Canale 5 “Striscia la notizia”. Davide Rampello e la sua rubrica “Paesi, paesaggi…” descriveranno infatti le bellezze della città della Certosa concentrandosi sull’affascinante mestiere del carbonaio. Con l’aiuto di Dante, Rampello descriverà i segreti che si tramandano di padre in figlio è che danno origine ad un carbone vegetale di qualità. Al centro della scena, dunque, gli “scarazzi”, cataste di legna dai focolai interni che diventeranno carbone utile per grigliate o per altre attività. L’appuntamento è alle 20.35: il principale paese dell’entroterra vibonese dimostrerà come l’artigianato viva ancora confermandosi un lavoro intrigante ma faticoso. L’invito è di venite a Serra, “non come turisti, ma come ospiti”.