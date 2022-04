Streamers e Online Gambling

Da diverso tempo ci sono sempre di più streamer che utilizzano il gambling online, intrattenendo sulle piattaforme più conosciute come Youtube e Twitch, con migliaia di spettatori che sono collegati per vedere i vantaggi e gli svantaggi del gioco d’azzardo online. Molti di questi utilizzano anche le slots di un famoso provider Italiano chiamato Novibet, che mette a disposizione una serie di giochi molto interessanti per quanto riguarda il gioco online. Gli streamer sono persone che condividono il proprio schermo e parlano in una live collegandosi con il pubblico e interagendo insieme a migliaia di persone di tutto il mondo, con una fanbase molto affiatata e parlando del più e del meno online. Questo fa sì che tantissime persone facciano chiarezza su ciò che vuol dire giocare d’azzardo e provare a vincere delle ingenti somme di denaro. Il gioco online dà il brivido della vittoria, che per molti potrebbe risultare troppo rischiosa ma anche molto divertente per passare una giornata dopo il lavoro cimentandosi nelle diverse occasioni che ha uno scommettitore di vincere delle somme affidandosi alla probabilità. Queste piattaforme infatti mettono a disposizione non solo le classiche slot machine o i giochi da casino canonici, ma anche una sezione di puntate live mentre vengono servite le carte da un croupier in streaming che interagisce con voi. Questo vi offre l’opportunità di esser più inclusivi nel gioco delle carte o della roulette, offrendo a tutti la possibilità di essere in un casinò molto grande essendo seduti comodamente sul divano di casa. I vantaggi sono veramente alti: tra i primi infatti è quello di non dover essere in ansia davanti le persone per le carte o i punti che state facendo mentre scommette, per questo infatti ci sono una serie di vantaggi molto alti di aver tutto il tempo di decidere come giocare le vostre carte.

Un secondo vantaggio è proprio quello di non doversi spostare da casa per piazzare la vostra puntata. Questo vi permette di essere comodamente seduti e di godervi l’esperienza in qualsiasi momento della vostra giornata, senza spostarvi dalla vostra abitazione o dal posto in cui vi trovate. Gli streamer infatti hanno questo vantaggio che risulta cruciale per il loro lavoro. Questo permette loro di far conoscere a tutti come si scommette online e di far capire alle persone quanto sia importante decidere un budget di quanto scommettere online. Per questo tantissime persone quando giocano a questi giochi diventano più consapevoli e quando decidono di scommettere lo fanno senza buttare gran parte dei loro soldi all’aria in modo da ottenere il massimo guadagno dalle proprie puntate, anche in termini di esperienza nel gambling e non solo in quanto hanno guadagnato. Sempre più persone infatti scommettono su queste puttanate senza sperperare tutti i propri capitali, in modo da avere sempre sotto controllo di quella si chi chiama la febbre da giocatore. Il gioco infatti se preso sotto gamba può portare a risultati davvero molto pessimi, ma fatto con coscienza può levare tantis sfizia al giocatore