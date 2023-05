Stravaganti, assurdi e particolari: i videogiochi che non tutti conoscono

Il mondo dei videogiochi è infinitamente vasto, e sa come regalare tantissime sorprese. Molti gamers sono abitudinari, nel senso che difficilmente si allontanano dai titoli più noti, ed è un vero peccato. Lanciarsi all’avventura, infatti, alle volte dà la possibilità di scoprire autentiche perle nascoste. Ecco perché in questo articolo scopriremo insieme alcuni dei videogames più strani, assurdi e stravaganti di sempre.

Crazy Time Online (Casinò Live)

Crazy Time Online è un gioco da casinò live disponibile su diverse piattaforme specializzate. Presenta un’esperienza di gioco diversa dai classici videogames di gambling, semplicemente per via del fatto che trae ispirazione dalla ruota della fortuna. In sintesi, il player dovrà indovinare il segmento sul quale si fermerà l’indicatore, proprio come avviene con il noto gioco televisivo lanciato in Italia da Mike Bongiorno. Il fatto che sia live, poi, permette al player di giocare immergendosi in un contesto reale, ma restando a casa propria.

Goat Simulator

Considerato uno dei giochi più bizzarri e divertenti mai creati, Goat Simulator “obbliga” il giocatore a vestire i panni di una capra, con l’obiettivo di creare il caos nella città. In questo simulatore il realismo non è la priorità, anzi: la fisica del gioco e i vari bug presenti sono ciò che rende Goat Simulator un’esperienza unica e inaspettata, divertente come poche. Grazie al suo humor surreale e alle sue situazioni assurde, questo videogame è diventato un vero e proprio fenomeno di culto tra gli appassionati.

Shaq Fu

Shaq Fu è un videogioco uscito negli anni ’90, che vede l’ex cestista Shaquille O’Neal calarsi in un’avventura piena di azione e di combattimenti. Sebbene sia stato inizialmente accolto con moltissime critiche, a causa della sua stravaganza e della sua trama bizzarra, Shaq Fu ha guadagnato negli anni un seguito incredibile, e ad oggi rappresenta uno dei videogiochi vintage più ricercati in assoluto. Nel 2018 è stato pubblicato su Steam un sequel intitolato “Shaq Fu: A Legend Reborn”, che ha mantenuto lo spirito originale del gioco aggiungendo nuovi elementi e migliorando la grafica.

Trump Simulator VR

Trump Simulator VR è un gioco di realtà virtuale che permette di vestire i panni del controverso ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In questo assurdo simulatore, il giocatore si trova a dover gestire situazioni comiche e surreali, come tenere discorsi davanti ad una folla di sostenitori, servire i clienti di un fast food, lanciare oggetti dallo Studio Ovale e combattere contro nemici improbabili, come robot giganti e dinosauri. Il gioco in questione permette di godersi qualche ora di divertimento spensierato, ed è ideale per farsi quattro risate.

Conclusioni

Dalla realtà virtuale fino ad arrivare alla simulazione di capre ed ex presidenti, il panorama dei videogiochi sa come offrire al grande pubblico una marea di videogames stravaganti e unici nel loro genere. Queste piccole perle dimostrano che anche le produzioni minori possono tirar fuori dal cilindro dei capolavori, capaci di discostarsi dai classici cliché del gaming moderno, dando la possibilità di divertirsi senza impegno e senza stress.