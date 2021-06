Strategia nazionale Area interna “Versante ionico – Serre”, il Consiglio comunale chiamato ai primi passi per l’attuazione

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha convocato il Consiglio comunale per martedì alle 15.30 inserendo nella discussione importanti argomenti, peraltro motivo di dibattito nei giorni scorsi. In particolare, il civico consesso provvederà ad approvare lo schema di convenzione quadro per l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne nell’area “Versante ionico-Serre”, lo schema di convenzione per la gestione del servizio informatico associato; lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio per la promozione turistica dell’area interna “Versante ionico – Serre” e lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione del catasto. Prevedibile un confronto serrato fra maggioranza e minoranza sul percorso che ha condotto all’approvazione della Snai.