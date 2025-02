Straordinario successo per il secondo contest di poesie #innamoratiapizzo

Record di presenze al secondo contest di poesie #innamoratiapizzo dedicato al tema dell’amore e promosso in occasione della festa degli innamorati al Palazzo della Cultura a Pizzo. L’iniziativa, fortemente voluta dalla poetessa Anna Callipo, è stata concretizzata in sinergia con il Comune di Pizzo e il comitato “Comunità creativa” di cui fa parte. Per l’occasione a Pizzo sono giunti poeti da diverse aree della Calabria e dalla Campania. Quest’anno, rispetto allo scorso 2024, il contest è stato esteso anche alla pittura e alla scultura con la partecipazione di ben 25 artisti e 32 poeti.

L’appuntamento ha avuto luogo alla presenza del sindaco Sergio Pititto il quale, portando i suoi saluti, ha sottolineato quanto la cittadina napitina possa essere terreno fertile per iniziative di stampo culturale e sociale. La promotrice del contest Anna Callipo ha egregiamente svolto le funzioni di padrona di casa, affiancata nella presentazione da Adriano Bevilacqua di nonsolomodanews. La sala del Palazzo è stata allestita per l’occasione con cura e meticolosità, rigorosamente tutto a tema “San Valentino” per dare la possibilità a tutti di scattare foto ricordo dell’evento nel più romantico degli scenari.

La giuria – che ha avuto un ruolo di grande responsabilità dovendo valutare oltre 60 poesie e 50 opere d’arte giunte – era composta da Ciro Cianni di Roma in qualità di presidente, scrittore, curatore d’arte, poeta, direttore artistico e blogger; Giuseppe Esposito, consigliere regionale Epli Calabria, presidente Pro Loco Acquaro, direttore artistico di diversi progetti artistici e culturali, per ultimo “I I Yèryani di Malamotta”; Manuela Tozzo di Pizzo, insegnate di Scuola primaria e appassionata di scrittura; Sara Pacifico di Pizzo, grande storica ed esperta di arte e tradizioni; Isabella Cuturello di Parghelia, appassionata di arte e di cultura, socialmente impegnata in diverse associazioni culturali; Fortunato Marcianò di Reggio Calabria, segnalatore di artisti emergenti e organizzatore di eventi culturali e artistici.

I poeti sono stati premiati da una madrina d’eccezione, la modella Caterina Stranieri che ha consegnato loro gli omaggi realizzati a forma di cuore, gentilmente offerti dal maestro Antonio La Gamba: “Cuore di Calabria” a Michele Petullà di Vibo Valentia con la poesia “Amateli i vecchi”; “Cuore Libero” a Franca Chiappetta di Cosenza con la poesia “La parete dei ricordi” e “Cuore del mio Cuore” a Sonia Impalà di Reggio Calabria con la poesia “Messaggio d’amore ”.

In vernacolo è stata premiata la poesia “Cu tempu” di Michele Celano di Drapia e dulcis in fundo non potevano mancare il premio della critica che è andato a Caterina Sardanelli di Pizzo con la poesia “Due ali in riva al mare” e il premio “Comunità Creativa” che è andato a Giovanna Santangelo di Maddaloni (Caserta). Evento a tutto tondo quello della Callipo che non ha tralasciato proprio nulla.

Ad arricchire l’evento, le performances di grandi musicisti quali il maestro di pianoforte Elena Piserà (che ha curato in maniera ineccepibile il sottofondo di tutte le declamazioni poetiche) e del duetto pianoforte e flauto rispettivamente di Roberto Galloro e del maestro Clelia Barbieri. La partecipazione e l’interesse del pubblico sono stati entusiasmanti fino alla fine.

Premiati per le opere d’arte i pittori Antonella Fortuna di Vibo Marina, Nino Romano di Reggio Calabria e Tonio Fortebraccio di Vibo Valentia, per la scultura Antonio Salvatore Maio di Monterosso e Maria Grazia Cortese di Tropea.

La poetessa Anna Callipo, visti i risultati, può sicuramente auspicare a un terzo contest l’anno prossimo, realizzando il suo desiderio di istituzionalizzare l’evento nella sua amata Pizzo.