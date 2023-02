Strage di migranti nelle acque calabresi: il punto della situazione

Il maltempo non ferma le barche cariche di migranti che sfidano il mare nel disperato tentativo di raggiungere le coste italiane. Nella serata di ieri un velivolo Frontex in attività di pattugliamento ha avvistato un’imbarcazione che presumibilmente poteva essere coinvolta nel traffico di migranti, a circa 40 miglia dalle coste crotonesi. Immediatamente è stato attivato il dispositivo operante sul mare per l’intercetto dell’imbarcazione, in particolare la vedetta V.5006 della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Crotone e il Pattugliatore Veloce P.V. 6 “Barbarisi” del Gruppo Aeronavale GDF Taranto, nonostante le proibitive condizioni del mare che questa notte insistevano lungo le coste.

Le unità del Corpo, nonostante gli sforzi operati per raggiungere il target, considerate le difficili condizioni meteomarine e l’impossibilità di proseguire ulteriormente in sicurezza, hanno fatto rientro agli ormeggi di base. È stato così attivato il dispositivo di ricerca a terra, lungo le direttrici di probabile sbarco, coinvolgendo anche le altre Forze pubbliche nelle ricerche lungo la costa.

Successivamente, le pattuglie e i soccorsi nel frattempo giunti sul posto, non potevano far altro che constatare lo spiaggiamento dell’unità ormai completamente smembrata.

Nella mattinata di oggi, è proseguito l’intervento di Vigili del Fuoco e Guardia costiera: l’operazione viene condotta con acquascooter per recuperare i malcapitati in mare.

La zona è sorvolata da un elicottero della Guardia Costiera per individuare eventuali corpi in mare. Al momento le vittime accertate sono 45, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo, in quanto le ricerche sono ancora in corso, sia sul mare che via terra, lungo tutto il tratto costiero.

Dalle prime notizie apprese, la barca naufragata sembra partita da Izmir (Turchia), circa 4 giorni fa.

+++ Aggiornamento +++

Attivato il CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi) presso la Prefettura di Crotone.

Le salme saranno trasferite al PalaMilone, il palazzetto dello sport che sorge all’interno della città di Crotone.

I superstiti saranno ospitati presso il CARA di Crotone e circa una trentina trasferiti presso la struttura ospedaliera.