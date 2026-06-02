Strage di Amendolara, Baldino (M5S): “Profondo dolore per una tragedia che sconvolge l’intera Calabria”

“La tragedia che si è consumata ad Amendolara lascia sgomenti. Le ricostruzioni che stanno emergendo in queste ore danno piena conferma che siamo davanti ad un gesto di una brutalità sconvolgente.

Nessun essere umano dovrebbe mai morire in questo modo. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro cari e alle comunità colpite da una tragedia che scuote profondamente tutta la Calabria. Confido nel lavoro della magistratura affinché venga fatta piena luce sulle cause della vicenda. Oggi però è soprattutto il tempo del cordoglio e della solidarietà verso chi è stato colpito da un dolore così grande”, così in una nota la vicepresidente M5S Vittoria Baldino.