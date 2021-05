Strade asfaltate a Serra, Lega: “Impiegate le risorse messe a disposizione da Salvini, questa è la politica del fare”

“Gli interventi di manutenzione, consistenti nelle operazioni di asfaltatura, che rendono più facilmente percorribili e sicure le nostre strade sono state rese possibili grazie ai fondi messi a disposizione dal decreto voluto dall’ex ministro Matteo Salvini che ha pensato di mettere a disposizione queste risorse per i Comuni permettendo di agire concretamente a favore del territorio e della comunità”.

Il circolo della Lega di Serra San Bruno rivendica con orgoglio la paternità della disposizione che ha consentito l’arrivo di 70mila euro nella cittadina della Certosa, fondi impiegati per il miglioramento della viabilità locale, e spiega che “queste risorse sono state storicizzate e questo significa che ogni anno saranno a disposizione, nel medesimo importo, per attuare azioni di questo tipo”.

“Con tutta evidenza – spiegano gli esponenti leghisti – nel recente passato sono stati prodotti atti lungimiranti i cui benefici si dispiegano nel tempo e che traducono plasticamente l’idea della politica del fare. Ed a noi – concludono – piace proprio la politica della concretezza e non quella delle parole fumose che troppo spesso è stata utilizzata per generare confusione e non per individuare ed attuare soluzioni nell’interesse della comunità”.