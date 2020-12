Strada Vazzano-Vallelonga, Chiaravalloti: “Troppi pericoli, è necessario intervenire con prontezza”

“La strada sul tratto Vallelonga-Vazzano, unico sbocco prossimale rimastoci verso per le zone montane delle Serre e paesi limitrofi, continua ad essere in condizioni pietose e altamente insidiose per l’utenza”.

La coordinatrice della Lega dei centri di Simbario, Spadola e Brognaturo Margherita Chiaravalloti affronta il tema della viabilità ed esprime i disagi vissuti da chi, per motivi di studio, di lavoro o di salute, deve spostarsi ricorrendo all’arteria stradale. “Il Coordinamento della Lega di Simbario-Spadola-Brognaturo – sostiene – non può più tollerare una simile situazione e si rivolge, quindi, a chi di competenza affinché metta in atto gli interventi necessari. Ci preme ricordare che tale arteria viaria viene percorsa quotidianamente da decine di auto e mezzi, alcuni dei quali pesanti”.

Scendendo nei dettagli, Chiaravalloti precisa che “l’emergenzialità va al di là delle oramai note buche che costellano la nostra provincia e provocano danni, spesso ingenti, ma è riferita alla totale mancanza di aderenza del manto stradale in alcuni tratti in prossimità di curve altrettanto pericolose dove i danni potrebbero andare oltre quelli materiali. Siamo fortemente consapevoli del dissesto finanziario che accompagna da anni la nostra Provincia, così come quello idrogeologico sempre più progressivo – conclude – che richiede interventi lunghi di risanamento e messa in sicurezza ma siamo altrettanto consci che questa tipologia di lavori non è oltremodo procrastinabile poiché vitale sia per la sopravvivenza delle nostre zone ma soprattutto per l incolumità dei cittadini”.